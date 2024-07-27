В РПЦ отреагировали на извращенный образ Тайной вечери на открытии Олимпиады
РПЦ солидарна с «миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными» сценой с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Режиссеры открытия Олимпиады продемонстрировали свое презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе. Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европе выросла контр-культура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека», — сказал он в беседе с РБК.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В показанной на открытии Олимпиады миниатюре «Тайная вечеря» драг-квин (входит в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артисты исполнили роли апостолов, а Христом стал диджей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе
- В РПЦ отреагировали на извращенный образ Тайной вечери на открытии Олимпиады
- Израиль нанес авиаудар по зданию школы в Газе
- СМИ: Полицейским в Санкт-Петербурге запретили носить бороды
- Появились первые кадры второго сезона «Колец власти»
- Мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка Белгородской области
- Ошибка экипажа стала причиной выкатывания самолета в Екатеринбурге
- Российская велогонщица заняла 21 место на Олимпиаде в Париже
- Трамп заявил, что продолжит выступать перед публикой, несмотря на недавнее покушение
- Спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного СНТ в Челябинской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru