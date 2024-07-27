В РПЦ отреагировали на извращенный образ Тайной вечери на открытии Олимпиады

РПЦ солидарна с «миллионами христиан, которые почувствовали себя оскорбленными» сценой с церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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«Режиссеры открытия Олимпиады продемонстрировали свое презрение к европейской цивилизации и христианству как его основе. Можно лишь сожалеть о том, что в центре Европе выросла контр-культура безбожия, пародирующая христианство примерно так, как обезьяна пародирует человека», — сказал он в беседе с РБК.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал неуважением к христианам пародию на «Тайную вечерю», которую показали на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В показанной на открытии Олимпиады миниатюре «Тайная вечеря» драг-квин (входит в состав запрещенного в РФ движения ЛГБТ, признанного экстремистским) артисты исполнили роли апостолов, а Христом стал диджей.

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ФОТО: ТАСС
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