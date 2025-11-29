Песков объяснил, почему переговоры Путина и Орбана не начались сразу

Переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве не начались сразу после прибытия венгерского политика в Кремль, так как он некоторое время готовился к встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Личная выгода: Зачем Орбан «внепланово» летит к Путину

Он рассказал, что главы двух государств не общались «тет-а-тет».

Орбан прибыл в Москву накануне. Переговоры с участием делегаций начались 28 ноября примерно в 13:45 по московскому времени. С российской стороны на встрече присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

Ранее Виктор Орбан назвал переговоры с Владимиром Путиным в Москве успешными, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
