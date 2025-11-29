Песков объяснил, почему переговоры Путина и Орбана не начались сразу

Переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве не начались сразу после прибытия венгерского политика в Кремль, так как он некоторое время готовился к встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.