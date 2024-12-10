Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго
10 декабря 202403:35
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсети Х, что провел день с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом.
Это произошло в имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и миллиардер Илон Маск.
Премьер-министр показал фотографии со встречи, на которой Маск был с сыном, сидевшим у него на плечах.
Ранее Виктор Орбан заявлял, что после победы Трампа на выборах президента США выйдут из конфликта на Украине.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru