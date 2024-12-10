Орбан провел день с Трампом и Маском в имении Мар-а-Лаго

Это произошло в имении Мар-а-Лаго. На встрече также присутствовали будущий советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и миллиардер Илон Маск.

Премьер-министр показал фотографии со встречи, на которой Маск был с сыном, сидевшим у него на плечах.

Ранее Виктор Орбан заявлял, что после победы Трампа на выборах президента США выйдут из конфликта на Украине.

