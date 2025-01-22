По его словам, ограничительные меры Евросоюза «уничтожили конкурентоспособность европейской экономики». Премьер-министр призвал к переменам. Орбан напомнил, что антироссийские санкции не принесли никакого положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту вокруг Украины. При этом Европа не смогла заменить энергоресурсы.

По мнению премьер-министра Венгрии, отношения Запада и Москвы должны строиться без санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

