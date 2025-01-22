Орбан призвал ЕС снять антироссийские санкции
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X призвал Европейский союз пересмотреть позицию в отношении санкций в отношении Москвы.
По его словам, ограничительные меры Евросоюза «уничтожили конкурентоспособность европейской экономики». Премьер-министр призвал к переменам. Орбан напомнил, что антироссийские санкции не принесли никакого положительного эффекта, поскольку они не положили конец конфликту вокруг Украины. При этом Европа не смогла заменить энергоресурсы.
По мнению премьер-министра Венгрии, отношения Запада и Москвы должны строиться без санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru