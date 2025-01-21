Орбан назвал неприемлемым решение Украины прекратить транзит газа из РФ
Венгерские власти считают неприемлемым решение Украины прекратить транзит российского газа, а также отказ вести переговоры со Словакией о возобновлении поставок. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В ходе совместной пресс-конференции со словацким премьером Робертом Фицо он указал, что в случае, если Украина продолжит упорствовать, то Братислава «Словакия примет решение по этому вопросу».
«И Венгрия также примет решение... Тогда Украина сама сильно пострадает», - заключил Орбан.
Ранее Фицо направил президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с приглашением встретиться в Словакии и обсудить остановку транзита газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ответ украинский лидер пригласил словацкого премьера в Киев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сайт Белого дома «отправил домой» носителей испанского языка в США
- В Краснодарском крае протестировали новый способ очистки песка от нефтепродуктов
- Жена Эдварда Сноудена подала документы на российское гражданство
- СМИ: В Самарской области экс-чиновница отдала мошенникам более 400 млн рублей
- СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на депутата в Самаре
- Орбан назвал неприемлемым решение Украины прекратить транзит газа из РФ
- В Непале плата за восхождение на Эверест выросла до 15 тысяч долларов
- Стефаник пообещала продвигать «мир через силу» в урегулировании на Украине
- Президент Египта позвонил Путину
- Россияне смогут наблюдать парад шести и семи планет до середины марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru