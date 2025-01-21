Орбан назвал неприемлемым решение Украины прекратить транзит газа из РФ

В ходе совместной пресс-конференции со словацким премьером Робертом Фицо он указал, что в случае, если Украина продолжит упорствовать, то Братислава «Словакия примет решение по этому вопросу».

«И Венгрия также примет решение... Тогда Украина сама сильно пострадает», - заключил Орбан.

Ранее Фицо направил президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо с приглашением встретиться в Словакии и обсудить остановку транзита газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ответ украинский лидер пригласил словацкого премьера в Киев.

