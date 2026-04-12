Всего в голосовании приняли участие более 5,5 миллиона человек. Это значительно выше показателей 2022 года, когда к этому времени явка составляла 62,92%. Итоговая явка на прошлых выборах была 69,53%.

Борьба ведётся за 199 мест в парламенте, из них 93 депутата будут избраны по партийным спискам и 106 - по одномандатным округам.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не станет направлять Украине деньги и вооружения ради того, чтобы она продолжала конфликт с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

