Явка на выборах в Венгрии составила рекордные 74%
Явка на парламентских выборах в Венгрии к 18:00 мск достигла рекордных 74,23%. Об этом сообщили в Национальном избирательном офисе страны.
Всего в голосовании приняли участие более 5,5 миллиона человек. Это значительно выше показателей 2022 года, когда к этому времени явка составляла 62,92%. Итоговая явка на прошлых выборах была 69,53%.
Борьба ведётся за 199 мест в парламенте, из них 93 депутата будут избраны по партийным спискам и 106 - по одномандатным округам.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что не станет направлять Украине деньги и вооружения ради того, чтобы она продолжала конфликт с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
