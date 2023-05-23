Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал удачи Дональду Трампу на президентских выборах в США в 2024 году, сообщает ТАСС.

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Европейский политик считает Трампа очень хорошим лидером. Он назвал себя и американского коллегу ветеранами международной политики и пожелал ему победы фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга»..

Ранее Хиллари Клинтон заявила, что не верит в победу Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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