Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США
23 мая 202316:15
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал удачи Дональду Трампу на президентских выборах в США в 2024 году, сообщает ТАСС.
Европейский политик считает Трампа очень хорошим лидером. Он назвал себя и американского коллегу ветеранами международной политики и пожелал ему победы фразой «ветераны всегда поддерживают друг друга»..
Ранее Хиллари Клинтон заявила, что не верит в победу Дональда Трампа. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru