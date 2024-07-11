Орбан осудил возрастающую роль НАТО в конфликте вокруг Украины

Североатлантический альянс берет на себя все более активную роль в конфликте вокруг Украины, сообщил в соцсетях глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

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По его словам, в Альянсе не понимают всех рисков, что «опасно и даже безответственно». Премьер-министр напомнил, что НАТО создали 75 лет для защиты членов объединения, но сейчас Альянс отходит от первоначальных целей и становится все более военной организацией.

Орбан отметил, что на саммите НАТО, который проходит в Вашингтоне, он будет настаивать на возвращении блока к «первоначальному духу».

Ранее Орбан заявил об увеличении числа жертв на Украине в ближайшие 2-3 месяца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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