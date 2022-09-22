Орбан призвал снять энергетические санкции ЕС против России до конца года

Премьер указал, что в ноябре появится политическая возможность пересмотреть санкции против РФ, и призвал соратников «сделать все возможное для того, чтобы Европа сняла эти санкции не позднее конца года».

Как отметил Орбан, ограничения вредят Европе больше, чем РФ. По словам политика, санкции ЕС «подтолкнули Европу к энергетическому кризису», спровоцировав рост цен на газ и инфляцию.

Орбан считает, что в случае отмены антироссийских ограничений стоимость газа снизилась бы на 50%. По мнению венгерского премьера, без санкций ЕС мог бы восстановить силы и избежать рецессии, пишет РИА ФАН.

Ранее представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер допустил, что Евросоюз ослабит антироссийские санкции уже осенью, напоминает телеканал «360».

