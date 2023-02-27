Опрос: Жители Молдавии выступили против разрыва связей с Россией

Согласно данным социологического опроса, который провел Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии, большинство граждан страны высказались против разрыва экономических, политических и культурных связей с Россией.

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За сохранение экономических отношений выступили 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических и культурных связей выступили 70% и 73% соответственно.

В ходе исследования были опрошены 1100 граждан Молдавии. Погрешность составляет 3%, говорится в сообщении.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
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