Опрос: Жители Молдавии выступили против разрыва связей с Россией
Согласно данным социологического опроса, который провел Институт маркетинга и социологических опросов Молдавии, большинство граждан страны высказались против разрыва экономических, политических и культурных связей с Россией.
За сохранение экономических отношений выступили 69% опрошенных. Против разрыва дипломатических и культурных связей выступили 70% и 73% соответственно.
В ходе исследования были опрошены 1100 граждан Молдавии. Погрешность составляет 3%, говорится в сообщении.
Ранее неизвестные облили в Кишиневе красной краской здание российского центра науки и культуры.
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