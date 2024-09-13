Опрос: Увеличился отрыв Харрис от Трампа после теледебатов

Уровень поддержки вице-президента Камалы Харрис на предстоящих выборах президента США вырос, сообщает Reuters.

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Это произошло после теледебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Как показал опрос службы Ipsos и Reuters, за вице-президента от Демократической партии готовы проголосовать 47% респондентов, за кандидата от Республиканской партии Трампа — 42%. Предыдущий опрос показал разрыв между Харрис и Трампом в 4%.

Ранее Трамп заявил, что не намерен проводить новые теледебаты со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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