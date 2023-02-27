Опрос: Треть жителей Молдавии хотят присоединиться к Румынии

Около трети граждан Молдавии хотели бы присоединиться к Румынии. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного Институтом маркетинга и социологических опросов республики.

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За присоединение Молдавии к Румынии выступили 32% опрошенных граждан, за независимость страны выступили 57% жителей.

2% отказались бы принимать участие в плебисците, оставшиеся 9% не смогли определиться с ответом, говорится в публикации института.

В опросе приняли участие 1100 респондентов. Максимальная погрешность составляет около 3%.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут стартовать в конце года.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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