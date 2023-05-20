Маск назвал газету The Washington Post рупором пропаганды

Бизнесмен Илон Маск назвал газету The Washington Post рупором пропаганды правительства США. Об этом миллиардер написал в Twitter.

Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека»

Маск прокомментировал материал издания, посвященный разоблачителям из ФБР, давшим показания в палате представителей конгресса США.

Как отметил бизнесмен, Washington Post превратилась из издания, ставящего позицию государства под сомнение, в его «пропагандистский рупор».

Ранее Илон Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПропагандаСШАИлон Маск

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