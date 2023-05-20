Маск назвал газету The Washington Post рупором пропаганды
20 мая 202307:22
Бизнесмен Илон Маск назвал газету The Washington Post рупором пропаганды правительства США. Об этом миллиардер написал в Twitter.
Маск прокомментировал материал издания, посвященный разоблачителям из ФБР, давшим показания в палате представителей конгресса США.
Как отметил бизнесмен, Washington Post превратилась из издания, ставящего позицию государства под сомнение, в его «пропагандистский рупор».
Ранее Илон Маск заявил, что хотел бы видеть на посту президента США «нормального человека», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru