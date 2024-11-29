«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из ЕС

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» представила итоговый проект предвыборной программы, в котором выступила за выход страны из Евросоюза, документ публикуют немецкие СМИ.

В январе партия будет обсуждать документ на своем съезде. Политики уверены, что Германия должна стать частью нового европейского сообщества, а ЕС не отвечает всем потребностям.

«Высмеяли Шольца»: Германия на фоне развала правящей коалиции готовится к выборам

Ранее в Бундестаг внесли ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», которое подписали более ста депутатов. Документ инициировал оппозиционный Христианско-демократический союз.

«Альтернатива для Германии» мешает многим партиям в ФРГ своими попытками наладить мир и попытаться договориться с Россией в то время, как другие немецкие партии делают все для войны в Европе, однако запретить «АдГ» при всем желании не получится, заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГерманияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры