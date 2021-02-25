Оппозиция заявила о решении ночевать на площади Свободы до отставки Пашиняна

Более 95 тысяч москвичей уже проголосовали по памятнику на Лубянской площади Видеокамеры экранов в метро Москвы не будут распознавать лица ФАС хочет запретить звуковую рекламу в жилой застройке столицы Новый сезон образовательной программы стартует на ВДНХ 2 марта В Москве усилят очистку крыш от снега и сосулек из-за оттепели