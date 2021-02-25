Оппозиция заявила о решении ночевать на площади Свободы до отставки Пашиняна
25 февраля 202115:03
Оппозиция Армении заявила, что будет ночевать на площади Свободы до отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
При этом сам Пашинян сообщил, что срочно ищет пути мирного разрешения ситуации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НСН ранее заявила, что Москва не считает нужным вмешиваться в ситуацию в кавказской республике.
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25 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru