Оппозиция заявила о решении ночевать на площади Свободы до отставки Пашиняна

Оппозиция Армении заявила, что будет ночевать на площади Свободы до отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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При этом сам Пашинян сообщил, что срочно ищет пути мирного разрешения ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире НСН ранее заявила, что Москва не считает нужным вмешиваться в ситуацию в кавказской республике.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ОппозицияАрменияНикол Пашинян
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