МИД России отреагировал на попытку военного переворота в Армении

Вскоре реакция последовала и из Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но не считают нужным вмешиваться. Он добавил, что Армения является союзником России в регионе южного Кавказа.

Политический кризис в стране обострился после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ракеты "Искандер" во время боевых действий в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались лишь на 10%. По его словам, купленные у России ракетные комплексы являются небоеспособными.

Как передает издание Yerevan.Today, после этого первый замглавы Главного штаба ВС Армении Тиран Хачатрян со смехом назвал подобные утверждения "несерьезными" и "невозможными". Пашинян в ответ попросил президента страны Армена Саркисяна отправить Хачатряна в отставку, тот удовлетворил требование.

На увольнение военачальника резко отреагировали в Вооруженных силах. Начальник Генштаба ВС генерал-полковник Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовали отставки Пашиняна. Глава правительства, в свою очередь, попросил президента освободить Гаспаряна от должности. Глава государства пока размышляет.

Между тем, жители Еревана блокируют улицы столицы Армении с требованием отставки Пашиняна. Примечательно, что рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху, согласно которому Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.

