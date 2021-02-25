МИД России отреагировал на попытку военного переворота в Армении
Официальный представитель МИД России в эфире НСН заявила, что Москва не считает нужным вмешиваться в ситуацию в кавказской республике.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия не намерена вмешиваться в ситуацию в Армении после того, как премьер-министр республики Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране.
«Это внутреннее дело Армении», - отметила дипломат.
Вскоре реакция последовала и из Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении, но не считают нужным вмешиваться. Он добавил, что Армения является союзником России в регионе южного Кавказа.
Политический кризис в стране обострился после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ракеты "Искандер" во время боевых действий в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались лишь на 10%. По его словам, купленные у России ракетные комплексы являются небоеспособными.
Как передает издание Yerevan.Today, после этого первый замглавы Главного штаба ВС Армении Тиран Хачатрян со смехом назвал подобные утверждения "несерьезными" и "невозможными". Пашинян в ответ попросил президента страны Армена Саркисяна отправить Хачатряна в отставку, тот удовлетворил требование.
На увольнение военачальника резко отреагировали в Вооруженных силах. Начальник Генштаба ВС генерал-полковник Оник Гаспарян вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовали отставки Пашиняна. Глава правительства, в свою очередь, попросил президента освободить Гаспаряна от должности. Глава государства пока размышляет.
Между тем, жители Еревана блокируют улицы столицы Армении с требованием отставки Пашиняна. Примечательно, что рейтинг Пашиняна резко снизился после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху, согласно которому Еревану пришлось отказаться от Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.
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