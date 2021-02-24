Виноват Ереван? В России призвали проверить «непригодные» армянские «Искандеры»
Военный эксперт в интервью НСН предположил, что премьер-министр Армении говорит неправду, утверждая что российские комплексы не сработали.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян солгал, заявив о непригодности российских ракетных комплексов «Искандер». Такое мнение в эфире НСН высказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов: он уверен, что Армения их и не применяла.
«Он (Пашинян - прим. НСН) завязан по самые уши, он двойной, а может, и тройной агент. Там и Турция, и США могли его завербовать. И я думаю, что они "Искандеры" даже не запускали. Вопрос возникает: если на вас напал противник, а у вас есть мощное оружие, что же вы его не применяете?» - удивился он.
Вместе с тем Прохватилов допустил, что ракеты могли «испортиться» уже в Армении, и искать виновных нужно там.
«Ракеты Армении Россия поставляла абсолютно нормальные, но их обслуживание могло быть некачественным. Нашему Минобороны нужно инициировать проверку технической готовности и профилактики "Искандеров" и посмотреть, что армянские военные там наделали. Я не исключаю, что они все эти регламентные работы некачественно проводили. Эти ракеты всегда положено держать в полной готовности. Если что-то не так, виноваты они (армянские военные - прим. НСН). У них есть собственное КГБ, пусть ищут», - резюмировал в интервью НСН военный эксперт.
На днях экс-президент Армении Серж Саргсян заявил, что Ереван в ходе осенней войны 2020 года в Нагорном Карабахе не применил «Искандеры» вовремя. Пашинян отреагировал, в интервью сайту 1in.am намекнув, что российские ракеты могли быть не пригодны для использования.
«Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» - ответил он Саргсяну.
Никол Пашинян при этом подтвердил сведения о применении ракетного комплекса «Искандер» во время войны в Нагорном Карабахе.
Серийное производство «Искандеров» началось в 2006 году. А Армения приобрела комплекс в 2016 году, став единственным государством, кому Москва их продала.
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