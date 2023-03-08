В Грузии более тысячи человек вышли на митинг против законопроекта об иноагентах

Более тысячи человек вышли на акции протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси, передает ТАСС.

Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах

Накануне парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Предполагается, что граждан или СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за границы, будут вносить в специальный реестр, пишет Ura.ru. Уклоняющимся от процедуры придется заплатить крупный штраф. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против инициативы и пообещала наложить вето на закон.

Отмечается, что митингующие прорвали заграждения у входа в парламент и бросали «коктейли Молотова» в полицейских. К разгону участников акции подключили спецназ.

К утру среды митинг завершился, на центральном проспекте Руставели восстановили автомобильное движение, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконИноагентыАкция ПротестаГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры