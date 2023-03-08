В Грузии более тысячи человек вышли на митинг против законопроекта об иноагентах
Более тысячи человек вышли на акции протеста против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси, передает ТАСС.
Накануне парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния». Предполагается, что граждан или СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за границы, будут вносить в специальный реестр, пишет Ura.ru. Уклоняющимся от процедуры придется заплатить крупный штраф. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против инициативы и пообещала наложить вето на закон.
Отмечается, что митингующие прорвали заграждения у входа в парламент и бросали «коктейли Молотова» в полицейских. К разгону участников акции подключили спецназ.
К утру среды митинг завершился, на центральном проспекте Руставели восстановили автомобильное движение, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Пригожин: Бойцы «Вагнера» заняли восточную часть Артемовска
- В Финляндии рассказали о проблемах из-за разрыва связей с Россией
- Песков назвал «вбросом» новые публикации о взрывах на «Северных потоках»
- В Грузии более тысячи человек вышли на митинг против законопроекта об иноагентах
- Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
- Российские военные предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР
- Красноярский депутат попал в реанимацию после принятия БАДа с мухомором
- СМИ: конгрессмен Маккарти встретится с главой Тайваня
- Депутаты призвали запретить повышать цены на цветы 8 марта
- Вирусолог: эпидемия COVID-19 имеет тенденцию к завершению
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru