Эрдоган собирается прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готовит операцию по прорыву «блокады наблюдателей» в сирийском Идлибе. По его словам, подготовка будет проходить до конца месяца, передает RT со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган отметил, что в Турции уже находятся 3,7 млн беженцев и принять еще миллион беженцев, которые скопились на границе в Идлибе, страна не сможет, сообщает РИА ФАН.

Эрдоган также сообщил, что переговоры по Идлибу состоятся 5 марта в Стамбуле. Формат саммита сейчас еще обсуждается, пишет «Свободная пресса».