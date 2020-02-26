Эрдоган собирается прорвать «блокаду наблюдателей» в Идлибе
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готовит операцию по прорыву «блокады наблюдателей» в сирийском Идлибе. По его словам, подготовка будет проходить до конца месяца, передает RT со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган отметил, что в Турции уже находятся 3,7 млн беженцев и принять еще миллион беженцев, которые скопились на границе в Идлибе, страна не сможет, сообщает РИА ФАН.
Эрдоган также сообщил, что переговоры по Идлибу состоятся 5 марта в Стамбуле. Формат саммита сейчас еще обсуждается, пишет «Свободная пресса».
В начале февраля президент Турции призывал правительство Сирии вывести своих военных за пределы турецких наблюдательных постов.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что речь о двусторонней встрече турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина 5 марта пока не идёт. Официальный представитель Кремля уточнил, что на данный момент прорабатывается встреча по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе в многостороннем формате: России, Турции и Ирана.
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