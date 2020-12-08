Оппозиция в Ереване парализовала работу метро

Оппозиция заблокировала движение поездов в метрополитене Еревана. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян. По ее словам, на станции «Горцаранаин» проводится акция, из-за этого не может работать вся подземка.

Оппозиция в Ереване перекрыла улицы

Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, передает ТАСС.

Ранее сегодня активисты начали перекрывать улицы в столице Армении.

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН ранее рассказал, насколько уместным будет появление турецкого лидера на военном параде в честь победы Баку в Нагорном Карабахе. Он состоится 10 декабря.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияАрмения
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