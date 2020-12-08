Оппозиция в Ереване перекрыла улицы
Сторонники оппозиции, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли часть улиц в центре Еревана.
Полиция 3 декабря начала задерживать протестующих, которые перекрывают центральные улицы Еревана с помощью «сидячей забастовки».
Ранее оппозиционные силы Армении выдвинули кандидатуру министра обороны Вазгена Манукяна в качестве главы переходного правительства. После завершения вооруженного конфликта в Карабахе министр предложил отправить действующее правительство в отставку и создать с Карабахом объединенный комитет обороны.
Протесты в Ереване начались после подписания главой правительства Армении соглашения с Азербайджаном. Согласно документу, некоторые территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики переходят под контроль Баку.
Пашинян объяснял свое решение угрозой тяжелого военного поражения Армении и большими человеческими потерями.
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