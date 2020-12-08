Оппозиция в Ереване перекрыла улицы

В России за сутки выявлено более 26 тыс. новых заболевших коронавирусом В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID Средний чек за тур с кешбэком составил 40-80 тыс. рублей Оливер Стоун снимает кино на АЭС в России