СМИ: России оставили две главные военные базы в Сирии

По данным агентства, Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но сохранит свои основные базы в стране.

Ранее стало известно, что Асад отдавал приказ охранять военные базы РФ. Так, несколько офицеров были направлены для защиты базы в Хмеймиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

