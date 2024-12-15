СМИ: России оставили две главные военные базы в Сирии

Москва сохранит свой военный контингент на двух главных базах в Сирии, несмотря на падение режима Башара Асада, сообщает Reuters.

СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах

По данным агентства, Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но сохранит свои основные базы в стране.

Ранее стало известно, что Асад отдавал приказ охранять военные базы РФ. Так, несколько офицеров были направлены для защиты базы в Хмеймиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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