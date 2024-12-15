СМИ: России оставили две главные военные базы в Сирии
15 декабря 202404:30
Москва сохранит свой военный контингент на двух главных базах в Сирии, несмотря на падение режима Башара Асада, сообщает Reuters.
По данным агентства, Россия отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но сохранит свои основные базы в стране.
Ранее стало известно, что Асад отдавал приказ охранять военные базы РФ. Так, несколько офицеров были направлены для защиты базы в Хмеймиме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru