Оппозиция на митинге выдвинула правительству Молдавии ультиматум

Манифестанты в Кишиневе выдвинули властям ультиматум. Они требуют от правительства до понедельника решить вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для жителей. Требования закреплены в резолюции, которую огласила вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер.

В Кишиневе между полицией и митингующей оппозицией произошли столкновения

«Просим власти страны оплатить всем гражданам фактуры за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Ждем ответа режима в течение 24 часов», – говорится в документе.

Участники митинга также оставили за собой право предпринять необходимые меры, «чтобы заставить правительство выполнить волю народа» при условии, что до 13:00 13 марта правительство Молдавии не выполнит требования манифестантов.

В выходные в митинге приняли участие семь тысяч человек. Оппозиция обвиняет руководство страны в семикратном росте цен на газ и экономическом кризисе.



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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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