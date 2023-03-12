Оппозиция на митинге выдвинула правительству Молдавии ультиматум

«Просим власти страны оплатить всем гражданам фактуры за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Ждем ответа режима в течение 24 часов», – говорится в документе.

Участники митинга также оставили за собой право предпринять необходимые меры, «чтобы заставить правительство выполнить волю народа» при условии, что до 13:00 13 марта правительство Молдавии не выполнит требования манифестантов.

В выходные в митинге приняли участие семь тысяч человек. Оппозиция обвиняет руководство страны в семикратном росте цен на газ и экономическом кризисе.





