Опознаны все погибшие в крушении вертолета президента Ирана Раиси

Идентифицированы личности всех людей, которые находились на борту разбившегося вертолёта с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом информирует Tasnim News Agency, ссылаясь на Организацию по антикризисному управлению.

Анализ ДНК останков решено не проводить. Тело имама из Тебриза Мохаммеда Али аль-Хашем было в лучшем состоянии по сравнению с другими жертвами катастрофы. В ведомстве подтвердили, что он был жив в течение часа после падения вертолёта и успел позвонить по телефону главе администрации президента Исламской республики.