Опознаны все погибшие в крушении вертолета президента Ирана Раиси
Идентифицированы личности всех людей, которые находились на борту разбившегося вертолёта с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом информирует Tasnim News Agency, ссылаясь на Организацию по антикризисному управлению.
Анализ ДНК останков решено не проводить. Тело имама из Тебриза Мохаммеда Али аль-Хашем было в лучшем состоянии по сравнению с другими жертвами катастрофы. В ведомстве подтвердили, что он был жив в течение часа после падения вертолёта и успел позвонить по телефону главе администрации президента Исламской республики.
Вертолет президента Раиси врезался в склон горы на северо-западе Ирана в условиях сильного тумана. На борту находились ещё трое чиновников, включая министра иностранных дел страны Хосейна Амира Абдоллахиана. Все люди, включая экипаж, погибли.
Как рассказал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в зоне крушения вертолета президента Ирана наблюдалась «термическая депрессия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru