За «Северный поток – 2» США обещают поток санкций

Американский Сенат готовит законопроект, предусматривающий введение санкций для компаний, принимающих участие в прокладке российских морских трубопроводов. В первую очередь речь идет о «Северном потоке-2». Ограничения предлагается ввести также против тех фирм, которые предоставляют финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивают страхование таких судов.

Авторы документа - сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин - считают нужным в этой ситуации запретить на въезд на территорию страны лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве трубопровода. Все их активы при этом в американских банках будут заморожены.

Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний - швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока-2».

Немецкий политолог Александр Рар, обсуждая с НСН эту тему, отметил, что Штаты могут пойти на введение санкций и против Германии, которая выступает за строительство этого трубопровода.

«Никогда еще американо-германские отношения со времен Второй мировой войны не были такими плохими, как сейчас. Немцы строят «Северный поток-2», конкурируют с США в экономических вопросах и громче всех говорят, что нужно строить свою собственную европейскую безопасность, армию, что США рассматривают как конкуренцию НАТО. Они хотят, чтобы европейцы сидели, покупали производство, продукцию и газ в Америке», — добавил собеседник НСН.