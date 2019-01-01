За «Северный поток – 2» США обещают поток санкций
НСН рассказывает о том, какое наказание готовит американский Сенат за строительство российского газопровода.
Американский Сенат готовит законопроект, предусматривающий введение санкций для компаний, принимающих участие в прокладке российских морских трубопроводов. В первую очередь речь идет о «Северном потоке-2». Ограничения предлагается ввести также против тех фирм, которые предоставляют финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивают страхование таких судов.
Авторы документа - сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин - считают нужным в этой ситуации запретить на въезд на территорию страны лицам, которые продают или сдают в аренду суда, участвующие в строительстве трубопровода. Все их активы при этом в американских банках будут заморожены.
Особое внимание сенаторы предлагают обратить на деятельность двух строительных компаний - швейцарской Allseas и итальянской Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока-2».
Немецкий политолог Александр Рар, обсуждая с НСН эту тему, отметил, что Штаты могут пойти на введение санкций и против Германии, которая выступает за строительство этого трубопровода.
«Никогда еще американо-германские отношения со времен Второй мировой войны не были такими плохими, как сейчас. Немцы строят «Северный поток-2», конкурируют с США в экономических вопросах и громче всех говорят, что нужно строить свою собственную европейскую безопасность, армию, что США рассматривают как конкуренцию НАТО. Они хотят, чтобы европейцы сидели, покупали производство, продукцию и газ в Америке», — добавил собеседник НСН.
Напомним, что американский Конгресс США еще в августе 2017 года принял законопроект, позволяющий президенту Трампу ввести санкции в отношении компаний, сотрудничающих с «Северным потоком-2» .
Но Трамп неоднократно заявлял, что не будет использовать это право. В беседе с НСН подобную стратегию поведения нынешнего главы Белого дома подтвердил и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«На текущий момент Трамп не воспользовался этим законом, более того, несколько раз повторял, что не будет использовать данное право. То есть потенциальные возможности у США есть, но также есть реальное заявление президента о намерении не использовать этот закон», - заявил Пикин.
Добавим, газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Швеции, Германии, Финляндии и Дании. Компании-оператору проекта осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его планируется достроить в 2019 году.
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