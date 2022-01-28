Оператор: Отключение электроэнергии в Казахстане произошло не из-за майнеров

Отключение электроэнергии на юге Казахстана, которое произошло 25 января, не связано с работой майнеров. Об этом сообщил казахстанский оператор.

По данным источника, причина неполадки в сети – короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане.

Ранее энергетическая компания Казахстана отключила с 24 по 31 января от электросети фирмы, которые осуществляют майнинг криптовалют.

Пора разъединять? Названа причина сбоя в электроснабжении стран Центральной Азии

25 января неполадки в энергосистеме произошли сразу в нескольких странах Центральной Азии. В Узбекистане это отразилось даже на поставках газа. Ситуацию в регионе уже удалось нормализовать.

Ранее журналист, экс-кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что причиной блэкаута в республике могло стать «советское наследие» в виде совместного энергокольца системы нескольких стран Центральной Азии.

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ФОТО: РИА Новости
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