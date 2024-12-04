Reuters: Трамп исключил членство Украины в НАТО из своего «мирного плана»

По данным агентства, в настоящее время будущий хозяин Белого дома выбирает из трех вариантов решения конфликта на Украине. Один из них представлен спецпосланником по урегулированию на Украине генералом-лейтенантом в отставке Китом Келлогом, второй - вице-президентом Джеймсем Дэвидом Вэнсом и третий от экс-главы нацразведки США Ричарда Гренелла. Все они предусматривают территориальные уступки со стороны Киева и отказ на принятие Украины в НАТО.

Ранее Боррель заявил, что ЕС не уверен в поддержке Украины без участия США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

