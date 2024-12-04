В Подмосковье увеличили штраф для безбилетников

Депутаты Московской областной Думы приняли поправки, увеличившие размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Подмосковья, сообщает «Российская газета».

Минтранс считает, что регионы должны сами контролировать детей-безбилетников

В соответствии с новым нормативном актом, пойманному контролёрами, безбилетнику придется заплатить вместо одной тысячи - 2 тысячи рублей.

Также был повышен размер штрафа за неуплату проезда по платным автодорогам. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее замглавы РЖД выступил против разрешения курить в поездах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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