СМИ: Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца

Отмечается, что мужчина поменял паспорт, несмотря на то, что суд не признал его законным сыном основателя ЛДПР. Иск Эйдельштейна, который был удовлетворён в июне текущего года, был аннулирован после того, как законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.

«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», - заключил Олег Жириновский.

Ранее в СМИ появилась информация, что внебрачная дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщает RT.

