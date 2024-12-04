СМИ: Внебрачный сын Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца
Внебрачный сын политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн взял фамилию отца. Как пишет Telegram-канал Mash, он стал Олегом Жириновским.
Отмечается, что мужчина поменял паспорт, несмотря на то, что суд не признал его законным сыном основателя ЛДПР. Иск Эйдельштейна, который был удовлетворён в июне текущего года, был аннулирован после того, как законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.
«Мне очень жаль, что я три года пытаюсь доказать то, что я сын своего отца», - заключил Олег Жириновский.
Ранее в СМИ появилась информация, что внебрачная дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, сообщает RT.
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