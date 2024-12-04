СМИ: В Марокко «бомбилы» напали на супружескую пару из России
Марокканские таксисты напали на супружескую пару из России. Об этом сообщают местные СМИ.
Уточняется, что инцидент произошёл возле фешенебельного отеля в Касабланке. Частные извозчики вступили в перепалку с водителем вызванного россиянами автомобилем службы такси.
Как пишет издание Morocco World News, граждане РФ попытались разрядить обстановку, однако в ответ подверглись физическому насилию и получили ранения. В итоге напавшие на россиян были задержаны.
В марокканских СМИ подчеркнули, что у произошедшего нет политического подтекста. Конфликт является результатом напряженности в отношениях между местными «бомбилами» и официальными таксопарками.
Ранее в России на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предполагающий оснащение автомобилей такси видеорегистраторами, которые будут снимать обстановку в салоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru