Кобахидзе: Попытка «нацмайдана» в Грузии провалилась

По его словам, сейчас власти республики полностью контролируют ситуацию.

«Определенные силы, насильственные группировки перешли на то, чтобы хоть как-то навредить интересам нашей страны, в том числе деятельности бизнеса и так далее. Но, конечно, и эти попытки обречены на неудачу», - добавил премьер-министр Грузии.

Ранее в Тбилиси за пять дней протестов пострадали 143 полицейских, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

