Кобахидзе: Попытка «нацмайдана» в Грузии провалилась
Попытка оппозиции устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, сообщает RT.
По его словам, сейчас власти республики полностью контролируют ситуацию.
«Определенные силы, насильственные группировки перешли на то, чтобы хоть как-то навредить интересам нашей страны, в том числе деятельности бизнеса и так далее. Но, конечно, и эти попытки обречены на неудачу», - добавил премьер-министр Грузии.
Ранее в Тбилиси за пять дней протестов пострадали 143 полицейских, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru