Тысячи грузовиков скопились в очереди на въезде из Белоруссии в ЕС
На въезде из Белоруссии в Евросоюз скопились очереди из более 2,6 тысячи грузовиков, сообщил пограничный комитет республики.
Согласно данным, перед польским пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) проезда ожидают порядка 990 большегрузов. Сотрудники ведомства оформили там 65% транспорта от нормы.
Перед погранпунктами на границе с Литвой фиксируются еще 1080 фур. Белорусские пограничники отметили, что меньше всего грузовиков проехало через Мядининкай (Каменный Лог) – 8% от нормы. В свою очередь на пункте Шальчининкай (Бенякони) в Литву пропустили свыше 30% большегрузов. На КПП Патерниеки (Григоровщина) на границе с Латвией сформировалась очередь из 480 фур. Пограничники пропустили в ЕС уже более 50% авто.
Ранее пограничный и таможенный комитеты Белоруссии неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин, передает «Радиоточка НСН».
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