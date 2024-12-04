Тысячи грузовиков скопились в очереди на въезде из Белоруссии в ЕС

Перед погранпунктами на границе с Литвой фиксируются еще 1080 фур. Белорусские пограничники отметили, что меньше всего грузовиков проехало через Мядининкай (Каменный Лог) – 8% от нормы. В свою очередь на пункте Шальчининкай (Бенякони) в Литву пропустили свыше 30% большегрузов. На КПП Патерниеки (Григоровщина) на границе с Латвией сформировалась очередь из 480 фур. Пограничники пропустили в ЕС уже более 50% авто.

Ранее пограничный и таможенный комитеты Белоруссии неоднократно отмечали, что на границе с соседними странами ЕС фиксируются очереди автомобилей из-за того, что контрольные службы сопредельных государств не выполняют нормы пропуска транспорта через границу и не принимают меры по сокращению скопления машин, передает «Радиоточка НСН».

