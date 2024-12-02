Оператор «Дружбы» не исключил диверсии
2 декабря 202400:34
Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN не исключает диверсии из-за повреждения трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
Сейчас специалисты заняты восстановлением нефтепровода, ликвидацией последствий утечки. Выясняются причины произошедшего.
Утечка из нефтепровода произошла в районе Пнево Великопольского. Оператор отключил одну из насосных станций.
Ранее Польша отключила одну из ниток нефтепровода «Дружба» из-за разгерметизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru