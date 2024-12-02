Оператор «Дружбы» не исключил диверсии

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN не исключает диверсии из-за повреждения трубопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

В Венгрии уточнили, что новые санкции ЕС запретят поставки по северной ветке «Дружбы»

Сейчас специалисты заняты восстановлением нефтепровода, ликвидацией последствий утечки. Выясняются причины произошедшего.

Утечка из нефтепровода произошла в районе Пнево Великопольского. Оператор отключил одну из насосных станций.

Ранее Польша отключила одну из ниток нефтепровода «Дружба» из-за разгерметизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаНефтепровод

Горячие новости

Все новости

партнеры