В Венгрии уточнили, что новые санкции ЕС запретят поставки по северной ветке «Дружбы»
Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Венгрии.
«Последний, одиннадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода ... а по северной», — отмечается в сообщении.
По южной ветке «Дружбы» нефть поставляется в Венгрию.
Ранее в МИД Нидерландов заявили, что в очередной пакет антироссийских санкций вошли ограничения против компаний-производителей электроники и вооружений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru