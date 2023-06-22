В Венгрии уточнили, что новые санкции ЕС запретят поставки по северной ветке «Дружбы»

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России предусматривает запрет поставок нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Венгрии.

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«Последний, одиннадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода ... а по северной», — отмечается в сообщении.

По южной ветке «Дружбы» нефть поставляется в Венгрию.

Ранее в МИД Нидерландов заявили, что в очередной пакет антироссийских санкций вошли ограничения против компаний-производителей электроники и вооружений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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