В Венгрии уточнили, что новые санкции ЕС запретят поставки по северной ветке «Дружбы»

«Последний, одиннадцатый пакет санкций ЕС против России предусматривает приостановку транспортировки нефти не по южной ветке нефтепровода ... а по северной», — отмечается в сообщении.

По южной ветке «Дружбы» нефть поставляется в Венгрию.

Ранее в МИД Нидерландов заявили, что в очередной пакет антироссийских санкций вошли ограничения против компаний-производителей электроники и вооружений, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

