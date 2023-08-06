Польша отключила одну из ниток нефтепровода «Дружба» из-за разгерметизации
Польский оператор нефтепровода PERN заявил об отключении одной из ниток нефтепровода «Дружба», которая идет в направлении Германии. Это произошло из-за утечки на территории Польши.
Отмечается, что разгерметизацию нефтепровода в районе Ходеч обнаружили в субботу вечером – сработала система автоматики PERN.
«Сразу же была прекращена прокачка на повреждённой нити», — цитирует заявление компании РИА Новости.
Вторая нитка нефтепровода действует в стандартном режиме, без ограничений.
Ранее стало известно, что дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru