ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
Представители стран объединения ОПЕК+ утвердили на заседании в среду увеличение добычи нефти с сентября ещё на 100 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.
Заседание министров энергетики стран ОПЕК+ проходило в режиме видеоконференции.
Как отмечается, это решение завершает период сокращения добычи нефти, который был объявлен в мае 2020 года из-за падения спроса, вызванного пандемией COVID-19.
Ранее вице-президент «Лукойла» призвал снизить нефтедобычу в России на треть.
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