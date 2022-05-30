Вице-президент «Лукойла» призвал снизить нефтедобычу в России на треть
Добычу нефти в России следует снизить на 20–30%, с 10 млн до 7–8 млн баррелей в сутки, считает совладелец и вице-президент компании «Лукойл» Леонид Федун. Об этом эксперт пишет в своей статье для РБК.
«Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день, если мы сможем эффективно потреблять и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — отмечает Федун.
Вице-президент «Лукойла» предложил вернуться к обсуждению, актуальному перед заключением соглашения «ОПЕК+» о сдерживании нефтедобычи и задался вопросом, стоит стараться сохранить объемы докризисного экспорта сырья, «соглашаясь на 30%, а порой и на 40% дисконты».
Как отметил эксперт, на фоне санкций и пандемии нефтяным компаниям приходится, приспосабливаясь, то прекращать, то вновь запускать добычу нефти. Эта гибкость несет высокие издержки на остановку, перезапуск скважин, поддержание инфраструктурных систем, пишет Ura.ru.
Кроме того, Федун считает, что новости о нефтяном эмбарго станут для покупателей причиной для «институционализации» скидок, и РФ на фоне этого не следует производить и экспортировать больше сырья, чем нужно для «динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния», пишет Газета.ру.
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