Провокация Украины! Ветеран «Альфы» о попытке прорыва на границе
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН рассказал, зачем трое вооруженных украинцев пытались прорваться через границу России.
Трое вооруженных людей пытались пересечь границу России со стороны Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. При попытке задержания один из нарушителей убит, двое других скрылись на территории Украины.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, зачем злоумышленники пытались прорваться в Россию.
«Со стороны Украины это определенная провокация. Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница. Кроме того, Украина якобы готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые отказываются ей подчиняться. Думаю, это надо рассматривать как единое целое», - отметил он.
Вместе с тем, Гончаров считает, что России нечего опасаться.
«Я не вижу моментов, которе могли бы принести опасность для России. Это за многие годы первый такой инцидент на границе. А случаи работы украинских спецслужб в России стоит рассматривать отдельно», - добавил он.
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) потерпели неудачу в операции по похищению лидера народного ополчения Донбасса Романа Волянюка.
Мужчина является гражданином России и принимал ранее активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. По информации издания ФАН, похищение планировалось произвести в Москве недалеко от ТЦ «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Ополченец должен был приехать на встречу для помощи в поиске недвижимости третьему лицу. На месте злоумышленники планировали с помощью насилия и угроз вывезти Волянюка на автомобиле на Украину для передачи заказчику.
ФСБ предотвратило похищение. задержав семь участников операции. Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН выразил уверенность, что провокации СБУ будут продолжаться.
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