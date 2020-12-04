Провокация Украины! Ветеран «Альфы» о попытке прорыва на границе

«Со стороны Украины это определенная провокация. Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница. Кроме того, Украина якобы готовится к военным действиям, чтобы взять под контроль территории, которые отказываются ей подчиняться. Думаю, это надо рассматривать как единое целое», - отметил он.



Вместе с тем, Гончаров считает, что России нечего опасаться.



«Я не вижу моментов, которе могли бы принести опасность для России. Это за многие годы первый такой инцидент на границе. А случаи работы украинских спецслужб в России стоит рассматривать отдельно», - добавил он.



Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) потерпели неудачу в операции по похищению лидера народного ополчения Донбасса Романа Волянюка.



Мужчина является гражданином России и принимал ранее активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. По информации издания ФАН, похищение планировалось произвести в Москве недалеко от ТЦ «Домодедовский» на Ореховом бульваре. Ополченец должен был приехать на встречу для помощи в поиске недвижимости третьему лицу. На месте злоумышленники планировали с помощью насилия и угроз вывезти Волянюка на автомобиле на Украину для передачи заказчику.



ФСБ предотвратило похищение. задержав семь участников операции. Ранее полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН выразил уверенность, что провокации СБУ будут продолжаться.

