Спецслужбы Украины пожаловались на «крысу» в высшем руководстве страны

Операция по задержанию бойцов ЧВК «Вагнер» провалилась из-за предательства в высших кругах украинских властей. Граждане России должны были сесть под Киевом во время перелета из Белоруссии в Венесуэлу, однако план провалился из-за информатора в спецслужбах Украины, рассказал в эфире телеканала «Прямой» представитель спецслужб под псевдонимом Богдан.

По словам Богдана, идея выманить «боевиков» на территорию Украины возникла среди оперативного Главного управления Минобороны страны. Для этого спецслужбы решили вербовать группу россиян для работы якобы в Венесуэле.

Собеседник телеканала заявил, что провал операции связан с предательством среди высших чиновников на Украине. «У нас на самом высоком руководстве государства сидит «крыса». Такая огромная «крыса», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом», — сообщил Богдан. Он добавил, что после этого происшествия в кадровом составе украинских спецслужб начались массовые увольнения.

Задержание в Белоруссии 33 россиян произошло 29 июля. Сначало в КГБ республики назвали их наемники из частной военной компании «Вагнер» и обвинили в подготовке провокаций перед выборами президента. Позже 14 октября с задержанных сняли все обвинения и отпустили их в Россию.

Ранее уже высказывалась версия о том, что за задержанием российских граждан в Белоруссии стоят службы безопасности Украины.