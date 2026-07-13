Собянин: Попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Цены на бензин в России резко выросли в начале июля В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов Выдачи ипотеки в России выросли в 13 регионах Россия более чем вдвое нарастила импорт одежды из США Чемпионат мира по футболу предложили расширить до 64 сборных