Собянин: Попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет
Попытка удара Вооруженных сил Украины по Московскому региону 12 июля с применением почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за последние несколько лет, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Сергея Собянина.
По его словам, большая часть беспилотников нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 45 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб.
Ранее стало известно, что Германия выделит €90 млн на 50 тысяч ударных БПЛА для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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