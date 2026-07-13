Собянин: Попытка атаки на Москву стала одной из крупнейших за несколько лет

Попытка удара Вооруженных сил Украины по Московскому региону 12 июля с применением почти 300 беспилотников стала одной из крупнейших за последние несколько лет, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Сергея Собянина.

Собянин: Уничтожены 36 беспилотников, летевших на Москву

По его словам, большая часть беспилотников нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 45 БПЛА уничтожено на подлёте к Москве.

По данным Минобороны, за минувшие сутки российские военные уничтожили 585 беспилотников самолётного типа и 11 управляемых авиабомб.

Ранее стало известно, что Германия выделит €90 млн на 50 тысяч ударных БПЛА для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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