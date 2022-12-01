ООН запросила у доноров более $50 млрд для помощи нуждающимся

ООН запросила у международных доноров $51,5 млрд на помощь нуждающимся странам в 2023 году, сообщает Коммерсант.

Как отмечается, это рекордный объем запрашиваемых средств за всю историю Всемирной организации, по сравнению с прошлым годом он увеличился сразу на 25%.

По словам заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса, такая сумма необходима для оказания помощи 230 млн нуждающимся в ней из более чем 70 стран.

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Количество нуждающихся, по оценкам организации, выросло за 2022 год на 65 млн человек, что связано с военными действиями на Украине, пандемией COVID-19 и изменением климата.

«Главным получателем помощи от ООН в 2023 году станет Украина, в следующем году ООН рассчитывает выделить для помощи стране $5,7 млрд», - подчеркнул Гриффитс.

Он также отметил, что получить такой объем помощи ООН будет «чрезвычайно сложно», так как даже в текущем году организация сумела собрать лишь 47% изначально запрашиваемой суммы.

Ранее в ООН раскрыли число погибших украинцев с начала спецоперации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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