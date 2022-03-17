ООН восстановит связи с Афганистаном
Совет безопасности ООН в четверг на своём заседании принял резолюцию, устанавливающую официальные отношения с Афганистаном, которым сейчас управляет запрещённое в России радикальное движение «Талибан», сообщает «Интерфакс».
Воздержалась при голосовании только Россия.
Резолюция ООН устанавливает одногодичное присутствие миссии всемирной организации в Афганистане, а талибы вообще в документе не упоминаются, сообщило AFP.
До сих пор радикальное движение талибов официально не признано ни одним государством мира.
Ранее в российском МИДе заявляли, что процесс признания талибов де-факто уже происходит «исподволь и постепенно».
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