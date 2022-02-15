МИД Афганистана: Часть афганских посольств скоро получит деньги
Новые власти Афганистана скоро выплатят деньги части дипломатических миссий, которые находятся за рубежом. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главу МИД во временном правительстве Афганистана Амира Хана Мутаки.
Ранее представители посольства Афганистана в Москве сообщили, что не получают выплат из Кабула на какие-либо цели, стремясь максимально сократить расходы. В ведомстве не исключил, что штат придется уменьшить из-за финансовых трудностей. Аналогичная ситуация наблюдалась и в афганском посольстве в Вашингтоне.
По словам Мутаки, в стране знают о материальных проблемах дипмиссий и уже предоставили возможности некоторым их представителям, выплатив им зарплаты.
При этом он подчеркнул, что новое правительство Афганистана обязано восстановить полноценную работу своих дипломатов за рубежом.
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