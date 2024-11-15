ООН: РФ не дала доступ для подтверждения данных об убийстве Украиной журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека объяснило бездействие на обвинения Украины в убийствах журналистов России тем, что Москва не предоставила доступ для подтверждения этих сведений, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление представителя управления Рено де Виллена.

По его словам, информация об этих случаях поступает, однако «нет доступа в указанные области». По этой причине не представляется возможным «подтвердить полученную информацию».

Ранее российский журналист Евгейни Поддубный был ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в Курской области, после чего проходил лечение в столичном НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Военкору присвоили звание Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

