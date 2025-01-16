ООН: Расчистка обломков в Газе может обойтись в 700 млн долларов

По оценкам экспертов, задача будет осложнена опасными веществами, неразорвавшимися бомбами и человеческими останками. Отмечается, что большая часть обломков представляет собой разрушенное жилье, и их распределение по сектору примерно соответствует плотности населения Газы до боевых действий.

В ООН пришли к выводу, что восстановление региона и жизни его жителей потребует полной перестройки всей физической инфраструктуры и какой-либо формы политического решения вопроса о том, как будет выглядеть новая Газа.

Число палестинцев, погибших в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала боевых действий в анклаве в октябре 2023 года, по последним данным, превысило 45 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

