ООН: Расчистка обломков в Газе может обойтись в 700 млн долларов
На сегодняшний день в результате израильских авиаударов в секторе Газы осталось свыше 42 млн тонн обломков, их устранение может занять годы и обойтись в 700 млн долларов. Об этом говорится в исследовании ООН, текст которого привело агентство Bloomberg.
По оценкам экспертов, задача будет осложнена опасными веществами, неразорвавшимися бомбами и человеческими останками. Отмечается, что большая часть обломков представляет собой разрушенное жилье, и их распределение по сектору примерно соответствует плотности населения Газы до боевых действий.
В ООН пришли к выводу, что восстановление региона и жизни его жителей потребует полной перестройки всей физической инфраструктуры и какой-либо формы политического решения вопроса о том, как будет выглядеть новая Газа.
Число палестинцев, погибших в результате действий израильской армии в секторе Газа с начала боевых действий в анклаве в октябре 2023 года, по последним данным, превысило 45 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru