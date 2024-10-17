ООН: Продовольствие в секторе Газа закончится через 1,5 недели

Запасы поставляемого жителям сектора Газа продовольствия у Всемирной продовольственной программы ООН на палестинских территориях вскоре закончатся. Об этом заявил директор структуры Антуан Ренар в беседе с газетой Financial Times.

«Если мы не получим больше продуктов и не сможем их принять, у нас есть неделя, полторы недели, в течение которых мы можем продолжать поставлять горячее питание (в сектор Газа. — НСН)», — отметил Ренар.

Также глава ВПП на палестинских территориях указал, что организация может продолжать поставки пшеничной муки «максимум неделю». Поступающего продовольствия недостаточно, им невозможно прокормить население анклава. Кроме того, в последние дни ситуация ухудшилась, так как Израиль начал новое масштабное наступление в Газе, и ООН в течение двух недель не могла оказывать помощь населению.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин пригрозили властям Израиля ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, если гуманитарный кризис в Газе не решат за один месяц.

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию в анклаве ужасающей, подчеркнув, что гуманитарное право в Газе оказалось «погребенным под руинами», сообщает РЕН ТВ.

