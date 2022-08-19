ООН: 22 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода
Около 22 млн жителей Эфиопии, Кении и Сомали находятся на грани голода из-за многолетней засухи. Об этом заявили в ООН, передает «Интерфакс».
По данным доклада Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН, с начала текущего года число людей, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, выросло на 9 млн до 22 млн.
Отмечается, что в странах погибает домашний скот, население остро нуждается в воде. Как ожидается, в регионе засуха продолжится, и в случае отсутствия дождей, число голодающих будет расти.
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