Генсек ООН: Продовольственный кризис не решить без РФ

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что мировой продовольственный кризис не решить без доступа к российскому продовольствию и удобрениям. Об этом сообщает «Интерфакс».

ООН считает, что до полного прекращения военных действий на Украине еще далеко

По словам Гуттериша, необходимо также обеспечить глобальный доступ к украинскому продовольствию.

Ранее в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, а Москва отвергала такие обвинения. В настоящее время ООН, Турция, Украина и Россия согласовали вывоз зерна с украинской территории при поддержке Стамбула.

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