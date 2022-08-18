Генсек ООН: Продовольственный кризис не решить без РФ
Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что мировой продовольственный кризис не решить без доступа к российскому продовольствию и удобрениям. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Гуттериша, необходимо также обеспечить глобальный доступ к украинскому продовольствию.
Ранее в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, а Москва отвергала такие обвинения. В настоящее время ООН, Турция, Украина и Россия согласовали вывоз зерна с украинской территории при поддержке Стамбула.
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