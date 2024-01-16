ООН призвала прекратить удары по территории Ирака

В ООН также отреагировали на удары иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по иракскому Эрбилю. В заявлении говорится, что удары по Ираку должны прекратиться с любой стороны.

Ранее Пентагон заявил, что США не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

