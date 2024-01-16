ООН призвала прекратить удары по территории Ирака
16 января 202411:15
Удары по территории Ирака нарушают суверенитет страны, они должны прекратиться. С таким заявлением выступила миссия ООН, ее слова приводит Al Arabiya.
В ООН также отреагировали на удары иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по иракскому Эрбилю. В заявлении говорится, что удары по Ираку должны прекратиться с любой стороны.
Ранее Пентагон заявил, что США не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru