ООН призвала прекратить удары по территории Ирака

Удары по территории Ирака нарушают суверенитет страны, они должны прекратиться. С таким заявлением выступила миссия ООН, ее слова приводит Al Arabiya.

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В ООН также отреагировали на удары иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по иракскому Эрбилю. В заявлении говорится, что удары по Ираку должны прекратиться с любой стороны.

Ранее Пентагон заявил, что США не собираются выводить свои войска из Ирака. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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