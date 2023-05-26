ООН поддержала переподключение банков РФ к операциям по стамбульской сделке

Организация объединённых наций поддерживает переподключение российских банков к финансовым операциям с целью экспорта продовольственных товаров и удобрений, поскольку это обеспечит фактическую реализацию стамбульского соглашения. Такую позицию озвучил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

При этом он подчеркнул, что не всё находится в руках ООН в этом плане. По словам Дюжаррика, организация старается способствовать решению вопроса по разным направлениям с общей целью – обеспечить нуждающихся как можно большим объёмом продовольствия и удобрений.

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Представитель генсека уточнил, что сейчас идёт работа по открытию специальной торговой платформы для покупателей в Африке.

Ранее руководитель российского Зернового союза Аркадий Злочевский заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что последнее продление зерновой сделки до 17 июля носит политический характер. МИД РФ призвал как можно быстрее исправить «перекосы» в исполнении договорённостей.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:БанкиСоглашениеООН

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