ООН поддержала переподключение банков РФ к операциям по стамбульской сделке

Организация объединённых наций поддерживает переподключение российских банков к финансовым операциям с целью экспорта продовольственных товаров и удобрений, поскольку это обеспечит фактическую реализацию стамбульского соглашения. Такую позицию озвучил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

При этом он подчеркнул, что не всё находится в руках ООН в этом плане. По словам Дюжаррика, организация старается способствовать решению вопроса по разным направлениям с общей целью – обеспечить нуждающихся как можно большим объёмом продовольствия и удобрений.